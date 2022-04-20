الأرصاد توجه رسالة لـ طلاب المدارس: البسوا صيفي وعليه جاكت.. فيديو

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، رسالة هامة لـ طلاب المدارس، وقالت إن الجميع مطالب بـ ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة، أو ارتداء الملابس الصيفية وعليها جاكت.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن البلاد تشهد الآن انخفاض فى درجات الحرارة، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل، وسيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة، وستصل درجة الحرارة لـ 30 درجة على القاهرة.



وأشارت إلى أن هذا الارتفاع فى درجات الحرارة لن يكون مثل الارتفاع الذى حدث فى الأيام الماضية، بعد وصول درجة الحرارة لـ 39 و 40 ولكن الارتفاع سيكون طفيفا.

ولفت إلى أن الجميع مطالب بتوخى الحذر فى هذه الفترة، لتجنيب الإصابة بـ البرد، والمشكلات الصحية لمرضى الحساسية.



