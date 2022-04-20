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رئيس التحرير
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ديني

دورات تدريبية في مهارات العمل الحر لطالبات جامعة الأزهر.. الأحد

الدكتور محمد فكري
الدكتور محمد فكري

أعلن الدكتور محمد فكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات عن انطلاق فاعليات مبادرة تشجيع العمل الحر للمرأة للحصول على تدريب حول مهارات العمل الحر الأحد القادم. 

 وصرح فكري، بأن المبادرة تقام برعاية شركة  ميكروسوفت  ومؤسسة كير مصر للتنمية وإشراف المجلس الأعلى للجامعات. 

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات أن الدورة التدريبية  متاحة on line للراغبين من طالبات جامعة الأزهر والخريجات في ضوء توجيهات فضيلة  الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بأهمية التدريب والتأهيل في سوق العمل. 

وأشار إلى أن الدورة تتضمن  تدريب مدته 16 ساعة حول الجديد والحديث في مجالات العلامات التجارية الشخصية، وشبكات العلاقات، إدارة المشروع، إدارة المنصات، مهارات البيع، التسعير، تسوية النازعات، التفاهم القانوني، ادارة العملاء. 

الدورة التدريبية متاحه للطالبات والخريجات، وتمنح شهادات معتمدة من مايكروسوفت للطالبات المسجلات بالدورة من سن  18 الي 35 سنة من المحافظات التي تقع ضمن مبادرة حياة كريمة وتشمل محافظات : الأسكندرية، المنوفية، الزقازيق، المنصورة، طنطا، أسيوط، بنها، بني سويف، المنيا، كفر الشيخ، جنوب الوادي، سوهاج، دمنهور، الفيوم، أسوان، دمياط ، الوادي الجديد، الأقصر. 


رابط التسجيل في الدورة  
https://forms.office.com/r/hvirjuuBzh

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