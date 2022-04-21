كلب بوليسي يكشف مخدرات في مكان غريب 

اكتشف كلب بوليسي في تركيا وجود مخدرات في مصابيح سيارة و ظل ينبح حينما كان يقف بجانب السيارة التي كانت تحتوي على شحنة من المخدرات و كان يظن قائدها أنه سيمر مرور الكرام و لم يعتقد أن الكلب سيكشفه.



وفقا لما نشرته وسائل الإعلام التركية، فإن قوات الشرطة في تركيا قامت بإلقاء القبض على رجل كان يقود سيارته و لكن استوقفته دورية أمنية للتفتيش.



وأوضحت التقارير ان الرجل كان سيمر بدون اي مشكلة، إلا أنه وجود كلب بوليسي تسبب في إثارة شكوك رجال الأمن في ذلك الرجل، وقاموا بطلب تفتيش السيارة .



وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن الكلب الذي كان برفقة دورية الشرطة نبح بشكل هيستيري بعد أن مر بالقرب من مصباح السيارة و لم يتحرك، مما دفع رجال الأمن للتحقق مما ينبح الكلب بسببه .



جدير بالذكر ان الشرطة عثرت على كميات كبيرة من المخدرات في المصابيح الخاصة بالسيارة بالفعل، و القت القبض على ذلك الرجل .

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">القبض على مهرب مخدرات بمساعدة كلب بوليسي<br><br>عثرت الشرطة التركية على كمية من المخدرات المخبأة في المصباح الخلفي لإحدى السيارات في مدينة "قيصري" التركية، وذلك عن طريق مساعدة كلب بوليسي بعد نباحه أمام المصباح.</p>— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) <a href="https://twitter.com/YeniSafakArabic/status/1516710767680233476?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>