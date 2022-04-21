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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب بوليسي يكشف مخدرات في مكان غريب 

صدى البلد

اكتشف كلب بوليسي في تركيا وجود مخدرات في مصابيح سيارة و ظل ينبح حينما كان يقف بجانب السيارة التي كانت تحتوي على شحنة من المخدرات و كان يظن قائدها أنه سيمر مرور الكرام و لم يعتقد أن الكلب سيكشفه.


وفقا لما نشرته وسائل الإعلام التركية، فإن قوات الشرطة في تركيا قامت بإلقاء القبض على رجل كان يقود سيارته و لكن استوقفته دورية أمنية للتفتيش. 

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وأوضحت التقارير ان الرجل كان سيمر بدون اي مشكلة، إلا أنه وجود كلب بوليسي تسبب في إثارة شكوك رجال الأمن في ذلك الرجل، وقاموا بطلب تفتيش السيارة . 
 

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن الكلب الذي كان برفقة دورية الشرطة نبح بشكل هيستيري بعد أن مر بالقرب من مصباح السيارة و لم يتحرك، مما دفع رجال الأمن للتحقق مما ينبح الكلب بسببه . 
 

جدير بالذكر ان الشرطة عثرت على كميات كبيرة من المخدرات في المصابيح الخاصة بالسيارة بالفعل، و القت القبض على ذلك الرجل . 
 <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">القبض على مهرب مخدرات بمساعدة كلب بوليسي<br><br>عثرت الشرطة التركية على كمية من المخدرات المخبأة في المصباح الخلفي لإحدى السيارات في مدينة &quot;قيصري&quot; التركية، وذلك عن طريق مساعدة كلب بوليسي بعد نباحه أمام المصباح.</p>&mdash; يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) <a href="https://twitter.com/YeniSafakArabic/status/1516710767680233476?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

كلب بوليسي مخدرات مصابيح المخدرات كلب تركيا دورية أمنية

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