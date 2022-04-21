مشهد مرعب.. سقوط سيدة بين القضبان أثناء مرور القطار

أصيبت شابة بالإغماء في الأرجنتين أثناء إنتظارها للقطار في المحطة، و لكنها أصيبت بالدوار الذي دفعها للتحرك بشكل عشوائي و كادت أن تففقد حياتها نتيجة لذلك الإغماء .

وفقا لما ورد في سي بي إس نيوز، فإن شابة أرجنتينية كانت تقف في محطة القطار في العاصمة بوينس آيريس، و كانت تنتظر القطار على رصيف المحطة إلا أنها أصيبت بالإغماء و سقطت على القضبان بشكل مفاجئ .



حسب ما أظهرت كاميرات المراقبة في المحطة، فإن الشابة كانت تقف على الرصيف و ظهرت عليها علامات الإعياء، و بشكل مفاجئ قامت بالسقوط على أرضية المحطة و منها إلى القضبان في ثوان .

نقلت الشابة غلى المستشفى على الفور عقب سقوطها في المحطة، و حينما استيقظت وجدت نفسها في المستشفى و روت أنها حاولت طلب المساعدة من اشلاب الذي كان يقف بجوارها و لكن لم تتمكن من القيام بذلك .

جديربالذكر أن الشابة نجت من الموت في اللحظات الأخيرة بفضل العناية الإلهية، لأنها سقطت في الفراغ الواقع بين الرصيف القضبان و لم يدهسها القطار الذي كان يسير بسرعة كبير .

https://twitter.com/CBSNews/status/1516189957139972101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516189957139972101%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F944248%2FD985D982D8B7D8B9-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD8ADD8A8D8B3-D8A7D984D8A3D986D981D8A7D8B3-D8A7D985D8B1D8A3D8A9-D8AAD986D8ACD988-D985D986-D985D988D8AA-D985D8ADD982D982-D981D98AD8AF