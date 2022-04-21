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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب.. سقوط سيدة بين القضبان أثناء مرور القطار

صدى البلد

أصيبت شابة بالإغماء في الأرجنتين أثناء إنتظارها للقطار في المحطة، و لكنها أصيبت بالدوار الذي دفعها للتحرك بشكل عشوائي و كادت أن تففقد حياتها نتيجة لذلك الإغماء . 
وفقا لما ورد في سي بي إس نيوز، فإن شابة أرجنتينية كانت تقف في محطة القطار في العاصمة بوينس آيريس، و كانت تنتظر القطار على رصيف المحطة إلا أنها أصيبت بالإغماء و سقطت على القضبان بشكل مفاجئ . 

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حسب ما أظهرت كاميرات المراقبة في المحطة، فإن الشابة كانت تقف على الرصيف و ظهرت عليها علامات الإعياء، و بشكل مفاجئ قامت بالسقوط على أرضية المحطة و منها إلى القضبان في ثوان . 
نقلت الشابة غلى المستشفى على الفور عقب سقوطها في المحطة، و حينما استيقظت وجدت نفسها في المستشفى و روت أنها حاولت طلب المساعدة من اشلاب الذي كان يقف بجوارها و لكن لم تتمكن من القيام بذلك . 
جديربالذكر أن الشابة نجت من الموت في اللحظات الأخيرة بفضل العناية الإلهية، لأنها سقطت في الفراغ الواقع بين الرصيف القضبان و لم يدهسها القطار الذي كان يسير بسرعة كبير .

 

https://twitter.com/CBSNews/status/1516189957139972101?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1516189957139972101%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F944248%2FD985D982D8B7D8B9-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD8ADD8A8D8B3-D8A7D984D8A3D986D981D8A7D8B3-D8A7D985D8B1D8A3D8A9-D8AAD986D8ACD988-D985D986-D985D988D8AA-D985D8ADD982D982-D981D98AD8AF

إغماء الأرجنتين قطار المحطة دوار رصيف المحطة كاميرات المراقبة

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