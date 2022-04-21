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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة إليزابيث تقضي عيد ميلادها 96 في مزرعة زوجها

الملكة
الملكة

من المقرر أن تقضي الملكة إليزابيث الثانية عيد ميلادها الـ96 في مزرعة كان زوجها الراحل الأمير فيليب قد عاش فيها بعد التقاعد.

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وبحسب صحيفة «ميترو» البريطانية، من المتوقع أن تطير الملكة بطائرة هليكوبتر إلى منزلها الذي تبلغ مساحته 20 ألف فدان في «ساندرينغهام» وتبقى في قصر «وود فارم» حتى أوائل الأسبوع المقبل.


ومن المحتمل أن يزور الملكة أفراد العائلة المالكة والأصدقاء المقربون في المزرعة المكونة من خمس غرف نوم حيث تقضي عيد ميلادها بشكل خاص.


ومن المحتمل أن يقتصر الاحتفال على عدد محدود من الحضور بعد المشكلات الصحية التي تعرضت لها العام الماضي.


لن تكون هناك مشاركات عامة، لكن المملكة المتحدة تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الثاني واليوبيل البلاتيني في احتفال ضخم سيجري في يونيو.


وحسب صحيفة «ديلي ميل»، لا يزال عدد المناسبات التي ستحضرها الملكة غير واضح، لكن من المتوقع أن يؤكد مساعدوها حضورها اليوم في استراتيجية جديدة. 

وكان دوق إدنبرة قد عاش في مزرعة «وود فارم» بعد تنحيه عن واجباته الملكية في عام 2017، على الرغم من سفره إلى «وندسور» عندما ضربت جائحة «كوفيد» العالم. وغالباً ما زارت الملكة المكان الذي فضله زوجها على قصر «ساندرينغهام هاوس».


ويُعتقد أن فيليب قد استمتع بحياة هادئة هناك، حيث أمضى وقته في القراءة والرسم بالألوان المائية والترحيب بالأصدقاء.


ويُذكر أن قصر «وود فارم» كان قد خضع لأعمال الصيانة والتجديد من الدوق الراحل الذي أضاف مطبخاً جديداً وأعاد تصميم غرف النوم.


يعد المكان جزءاً من مزرعة «ساندرينجهام» منذ عهد إدوارد السابع، وكان يعشقه أيضاً الأب الراحل للملكة جورج السادس.


وكشفت مساعدة الملكة ويدها اليمنى مؤخراً أن الملكة «أغلقت الباب لتجلس بمفردها» بعد أن جلست بمفردها في جنازة فيليب في عام 2021.

 

الملكة إليزابيث ميلادها مزرعة الأمير فيليب

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