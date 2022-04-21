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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: أمريكا لا تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من الإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مسئول إسرائيلي بارز الأربعاء أن مسئولين بالإدارة الأمريكية أبلغوا نظراءهم الأوروبيين بأن واشنطن لا تعتزم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية كجزء من المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية فيينا.

 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تدرس شطب جزء من الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية "مع إبقاء فيلق القدس التابع له على القائمة".

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كما أضاف أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى متعثرة في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى حد كبير لمطالبة طهران واشنطن بشطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أن إدارة بايدن تفكر بإلغاء العقوبات المفروضة عن الحرس الثوري وإبقاء فيلق القدس بدلاً عنه على قائمة الإرهاب، حسب ما كشف مقترح جديد تم تداوله مؤخرًا في الكونجرس الأمريكي، وفق موقع "واشنطن فري بيكون".

ويزيل الاقتراح تصنيف الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، في مقابل إبقاء فيلق القدس التابع له، وهو وحدة أصغر تقاتل في الخارج بشكل أساسي، إلى قائمة الإرهاب الأميركية لتعويض هذه الخطوة.

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