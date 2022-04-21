الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الرجاء المغربي غدا الجمعة في إطار مباراة الإياب لدوري ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تماما الساعة الثانية عشر مساء الجمعة علي ملعب مركب محمد الخامس في المغربي.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس.

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدى أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

بينما من المتوقع أن يحوض رشيد الطوسي السر الفني للرجاء المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: عبد الإله مدكور - عبدالجليل جبيرة - الياس الحداد - مروان هدهودي.

خط الوسط: عمر العرجون - أسامة سوكحال- بدر بولهرود.

خط الهجوم: محسن متولى- حميد احداد- محمد زريدة

وتضم قائمة الأهلي كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.