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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد: ملتزمون ببناء برنامج جديد مع مصر

صدى البلد

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق كان لديه تجربة ناجحة مع مصر في البرنامج السابق، لكن الآن ظروف الاقتصاد المصري تزداد سوءًا.

وأرجعت جورجيفا السبب في ذلك إلى مُعاناة مصر بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بسبب اعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.

وأضافت جورجيفا أن مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليًا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات.

وأكدت مديرة صندوق النقد على التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية واضعًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الناس في مصر معرضون للخطر.

مضيفة "علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجًا للدعم".

صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد الأجنبي الإقتصاد المصرى برنامج جديد

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