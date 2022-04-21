عاصفة ترابية تضرب العراق وتصيب عشرات الأشخاص بحالات اختناق .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد عاصفة ترابية ثالثة تضرب العراق وتصيب عشرات الإصابات بحالات اختناق .

تعرضت غالبية أنحاء العراق أمس الأربعاء لعاصفة ترابية هي الثالثة خلال أقل من أسبوعين، أدت لإغلاق مطارين دوليين في بغداد والنجف، في ظاهرة يزداد تكرارها.

وتسببت العاصفة الترابية في عشرات الإصابات بحالات الاختناق الذين تم نقلهم إلى المستشفيات بعد معاناتهم مع مشكلات في التنفس.

وغطت سحابة الغبار الأصفر أغلب مناطق العراق، بينها العاصمة بغداد، ويتوقع أن تستمر حتى اليوم الخميس، وفقا لدائرة الأرصاد الجوية في هذا البلد شبه الصحراوي.

وكان معظم الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات من كبار السن والمصابين بالربو.

وبسبب سوء الاحوال الجوية و"وصول مدى الرؤية أقل من 500 متر"، توقفت الرحلات في مطار بغداد، حسبما نقل بيان رسمي للمطار أضاف أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".



