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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البريميرليج يشتعل.. صراع شرس بين مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة

محمد صلاح وكانسيلو
محمد صلاح وكانسيلو

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي عقب الفوز على برايتون بثلاثة أهداف دون رد ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين للبطولة.

الشوط الأول شهد سيطرة للاعبي مانشستر سيتي، لكنهم فشلوا في فك شفرة دفاع فريق برايتون، الذي نظم صفوفه جيدًا أمام هجمات المدرب بيب جوارديولا.

وفي الشوط الثاني، تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 53، مستغلًا غفلة في دفاعات برايتون.

وتمكن فيل فودين من مضاعفة التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 65 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي برايتون، لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل البرتغالي برناندو سيلفا الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 82 بتسديدة رائعة بيسراه من على حدود منطقة جزاء برايتون، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 40 في المركز العاشر.
وأصبح الصراع شرسا بين ليفربول والمان سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فيحتل السيتي صدارة الدوري ممتلك 77 نقطة بينما يأتي خلفه ليفربول في المركز الثاني ب 76 نقطة .

ويتبقى 6 جولات على انتهاء منافسان الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يعد البطولة الأقوى على مستوى العالم.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ليفربول Sports Fitness

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