خلال اجتماعات اللجنة الوزارية لأجل القدس..شكري يؤكد ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، خلال مشاركته اليوم الخميس، في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس

ووصل وزير الخارجية صباح اليوم الخميس، العاصمة الأردنية عمَّان للمشاركة في أعمال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس.

وصرَّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عن التباحث حول ضرورة وقف جميع المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.