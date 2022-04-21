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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 36 طن مواد غذائية و15 طن دقيق مجهولة المصدر بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط ما يزيد على 36 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و 60كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضبط ما يزيد على 15 طن دقيق فاخر بأحد المخازن بمدينة سرس الليان جميعهم مجهولة المصدر، وتحرير 171 محضر تمويني بنطاق المحافظة ضمن الحملات المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بأن كافة المضبوطات السابقة تم ضبطها أمس الأربعاء ، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 66 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و105 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ،  تحرير محضرين بأرقام 7690، 7587  لسنة 2022جنح مركز السادات ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية مدينة السادات لممارسة النشاط بدون ترخيص وعرضه للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط 2.5 طن مكرونة ، 2 طن سكر ، و1 طن أرز مجهولة المصدر، والآخر ضد صاحب مصنع مستحضرات تجميل لحيازته واستخدامه في الإنتاج سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط (22) طن سكر مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضرين بأرقام 3115، 4757  لسنة 2022 جنح مركز منوف ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر.

منوف لذبحه لحوم بلدية خارج المجازر وحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمي وضبط 20كجم من تلك اللحوم ، والأخر ضد صاحب شادر لحوم بناحية برهيم لحيازته وعرضة للبيع لحوم بلدية وأسماك مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الأدمي ،  وضبط 21كجم لحوم ، 19كجم أسماك ، هذا وقد تم تحرير محضر رقم 5860 لسنة 2022 جنح مركز الشهداء ، ضد صاحب مخبز بلدى بناحية ميت شهاله لقيامه بتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدى لإعادة بيعه بالسوق السوداء بهدف التربح وضبط 15 شيكارة قبل بيعها.

 وفى ذات السياق ، أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار قيام المديرية بشن حملة تفتيشية لتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق مركزي الباجور وأشمون ، وأسفرت عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم إخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال المضبوطات.


 وتواصل مديريات التموين والطب البيطري والصحة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية في شن الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار  والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .

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