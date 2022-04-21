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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة  التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة في البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية. والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

إحالة 184 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري في البحيرة

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذا لقرارات وتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (   كفر الدوار  - دمنهور - ايتاي البارود - الدلنجات - شبراخيت) عن إزالة 9 حالات تعدي بإجمالى مساحة بلغت 980 م2  عبارة عن الآتي :-

- 4 حالات تعدي بمساحة 450 م٢ بكفر الدوار.

-  حالتي تعدي بمساحة 300 م٢ بدمنهور.

- حالة تعدي بمساحة  100 م٢ بالدلنجات.

- حالة تعدي بمساحة 100 م٢ بحوش عيسى.

- حالة تعدي بمساحة 30 م٢ بشبراخيت.

 

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