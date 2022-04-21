موافي: من يتصف بالعفو والتسامح ينال رضا الله.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن العفو والتسامح "من يتصف بهما ينال رضا الله ومحبة الناس، موجها رسالة “تحب ربنا يوم القيامة يعاملك بالعدل أو بالفضل ولو الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بالعدل لن يبقى دابة على الأرض".

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه كلنا نتمنى ان يحاسبنا الله بفضله، لدخول الجنة،"، مشيرا إلى أن عدل الله خطير، وإذا أراد الانسان أن يعامله الله بالفضل عليه أن يعامل أيضا الناس بالفضل.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أن الله سبحانه وتعالى قال “ولا تنسوا الفضل بينكم”، لأن الفضل هو من ينقذنا.

وأشار حسام موافي إلى أنه لو أي شخص أساء اليك، فالله سبحانه وتعالى قال ”ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأمه ولى حميد "، وتلك الآية لمن يسيء إلى الناس.