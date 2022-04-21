سلبية مسحة بعثة الأهلي قبل مواجهة الرجاء

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق في المغرب؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



ويخوض الفريق اليوم الخميس مرانه الختامي؛ استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء والتي تقام على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.



وينطلق مران الفريق في العاشرة مساء اليوم بتوقيت المغرب، ويقام على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي، بعدما فضل الجهاز الفني خوض المران الأخير عليه.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.

