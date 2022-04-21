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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواقب وخيمة.. روسيا تحذر مجموعة العشرين من تأثير العقوبات على العالم

روسيا تحذر مجموعة
روسيا تحذر مجموعة العشرين من تأثير العقوبات علي العالم

قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، إن العقوبات المفروضة على روسيا تخلق مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي.

وقال سيلوانوف: “لقد خلقت السياسة النقدية والنقدية المفرطة التساهل التي اتبعت في السنوات الأخيرة في البلدان المتقدمة ضغوطًا تضخمية العام الماضي، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تعززها فحسب، بل أدت أيضًا إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد”.

وحذر الوزير الروسي من أن ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية سيضرب البلدان النامية وذات الدخل المنخفض، مضيفا أن بعض الدول ستواجه عواقب اجتماعية وخيمة.

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ووفقًا لسيلوانوف، لم ترفض روسيا أبدًا الوفاء بالتزاماتها وتواصل الامتثال لجميع شروط العقود، بينما يتم تقييد شحنات البضائع عبر الأسواق العالمية بشكل مصطنع بسبب العقوبات، ما أدى إلى اختلال التوازن في العرض والطلب.

وواجهت روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.

في أقل من شهرين، تحولت روسيا إلى أكثر دول العالم تعرضًا للعقوبات، بعد أن أصبحت خاضعة لأكثر من 6000 عقوبة مختلفة.

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