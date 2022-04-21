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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ سيناريو.. مسؤولون غربيون: روسيا قادرة على حسم حرب أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال مسؤولون غربيون، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما زال بإمكانه الفوز في أوكرانيا على الرغم من فشله في تحقيق أهدافه قبل الحرب.

وحسب “رويترز” قال أحد المسؤولين إن بوتين “لا يزال في وضع يسمح له بالفوز”، مضيفًا أن نجاح روسيا سيمنح بوتين السيطرة الكاملة على دونباس وإنشاء جسر بري مع شبه جزيرة القرم.

وأوضح المسؤول، فيما وصفه بأنه أسوأ سيناريو، أن القوات الروسية قد تشن هجومًا جديدا على العاصمة كييف.

وقال إنه “على الرغم من هذه النتائج المحتملة، فإن غزو أوكرانيا سيظل خطأ استراتيجيًا فادحًا بالنسبة لروسيا، نظرًا لخسائرها الكبيرة وتأثير الحرب على أمن أوروبا”.

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وقال مسؤول آخر إن روسيا بدأت في معالجة بعض القضايا التي أعاقت جيشها في بداية الغزو، وأصبحت القيادة والسيطرة أكثر فاعلية ... من الواضح أنهم أكثر ذكاءً بشأن كيفية استخدامهم للطائرات بدون طيار ودمجهم في قواتهم أثناء تقدمهم، وكيفية استخدامهم للمدفعية”.

وأضاف المسؤول أن الطريقة التي كانت تناور بها القوات، لم تتحسن بعد.

روسيا أوكرانيا الرئيس الروسى بوتين شبه جزيرة القرم دونباس كييف

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