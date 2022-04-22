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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 20 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار بايك X3 موديل 2022

تصل لـ 20 الف جنيه
تصل لـ 20 الف جنيه .. ارتفاع اسعار بايك X3 موديل 2022

شهدت النسخة بايك X3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا لهذه النسخة الرياضية من عائلة الكروس اوفر.

بايك X3 موديل 2022

دعمت السيارة بايك X3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 116 حصانا، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة تتكون من 4 سرعات.

بايك X3 موديل 2022

ودعمت السيارة بايك X3 موديل 2022 بجنوط رياضية قياسها 16 بوصة، ومصابيح نهارية LED، وشبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومكيف هواء، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، بالاضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

بايك X3 موديل 2022

وتضم السيارة بايك X3 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي للاربع نوافذ، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

بايك X3 موديل 2022

أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى Comfort بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 317 ألف جنيه بدلًا من 297 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury بايك X3 موديل 2022 بقيمة قدرها 338 ألف جنيه بدلًا من 318 ألف جنيه.

بايك موديل 2022 بايك X3 بايك X3 موديل 2022 أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022

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