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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم النصائح لإبقائك بنفسية أفضل في الصيف

صدى البلد

تظهر الدراسات أن الكثير من الاشخاص يعانون من زيادة الإحباط والغضب في الطقس الحار. 

يميل المرء إلى الشعور بعدم الراحة الجسدية بسبب الحرارة والرطوبة التي يمكن أن تؤثر على مزاجنا وصحتنا العقلية والإدراك.  

أهم النصائح لإبقائك هادئًا هذا الصيف
 


الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويمكن أن يكون حساسًا للشمس بشكل خاص.

 - لتهدئة الجلد الأحمر  ، جربي الكريم المائي الذي يحتوي على المنثول 

للحفاظ على هدوئك والعمل بشكل طبيعي ، من الجيد أن تبقى رطبًا ، وتناول الفواكه التي تحتوي على كمية أكبر من الماء وناقش الأفكار مع الأشخاص من حولك.

 لا تجعل حرارة الشمس تصل إلى ذهنك وتعيق إنتاجيتك" .

 

يمكن أن تؤثر الحرارة سلبًا على الصحة العقلية للفرد وتؤثر على الإدراك والمزاج وغيرها من جوانب الصحة العقلية والرفاهية. ومع ذلك ، يمكن أن يساعدنا التأمل وأساليب التهدئة الأخرى في تغيير التركيز والتعامل مع تحديات الحياة. 

 

في حين قد يشعر المرء بالحاجة إلى الاسترخاء في الصيف والبقاء محبوسًا في غرفة مكيفة ، يقول الخبراء إن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

"في الصيف ، نميل إلى الشعور بالملل والكسل مما يجعلنا جميعًا نشعر بالضيق.

 لذلك للحفاظ على هدوئك خلال الصيف ، من المهم أن تظل نشيطًا بدنيًا. 

يمكنك الخروج في المساء لممارسة بعض الألعاب الرياضية ، والذهاب لقضاء أمسية أو المشي في الصباح أو ممارسة بعض اليوجا أو التمارين. 

إن ممارسة هذه الأنشطة لن تحافظ على لياقتك البدنية 

يمكن أن تؤدي حرارة الصيف الشديدة أيضًا إلى فقد السوائل بسبب نقص التغذية. إذا كنت تشعر بالملل والتعب والغضب ، فقد يكون ذلك بسبب الجفاف أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن.

حرارة الصيف الصحة العقلية أيام الصيف الصيف الطقس الحار

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