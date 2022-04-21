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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل توبة الحلقة 20.. إبراهيم الدباح يشترى محل والد إحسان

صدى البلد

شهدت الحلقة 20من مسلسل توبة قيام إبراهيم شقيق توبة بشراء محل والد صبا مبارك خلال المزاد .

بعدها تقوم صبا مبارك بقطيعة توبة بعد ان أخبرها شقيقه ابراهيم ان والدها تعمد توبة ان يظهره بوجه سئ مؤكدا ان كلام توبة ليس صحيحا .

بعدها يطلب ابراهيم الدباح  من إحسان ( صبا مبارك ) ان تعمل معه في المحل ولا  تنزع صورة والده من المحل.

 

شهدت الحلقة 19 من مسلسل ، هروب ابن توبة من بيت إحسان بعدما أرادت زوجة والد احسان ان تضربه، لكنها تصدت لها ولقنتها علق ساخنة ، وخاف الطفل وهرب من البيت، وظلت احسان تبحث عنه في رعب وخوف لكن دون جدوى ولم تعثر عليه، ثم عثر عليه إبراهيم شقيق توبة وأخبره الطفل بالا يقتله لانه راه مع سيد الأجنبي وهو يقتل أمه، وأخذه إبراهيم بيت والدته وكان ينوي قتلهلولا أن وصلت إحسان البيت بعد أن بلغها أحد الأشخاص انهم رأوا الطفل مع إبراهيم، وأنقذته منه وأخذته ورحلت.


الحلقة 18:

شهدت الحلقة 18 من مسلسل توبة العديد من الاحداث الهامة حيث بدأ توبة في الانتقام .

وقام توبة خلال الحلقة بخطف رجال سيد الاجنبي حيث أعترفوا بكل ڜئ وقاموا بفتح كاميرات المراقبة لتوبة .

بعدها يقوم توبة بقتل رجال سيد الاجنبي ليبدا في الانتقام من الاجنبي الذي قتل والده و زوجته .

فيما قام سيد الاجنبي بقتل رحاب الجمل بعد ان حققت الإستفادة الكبري منها .

بينما ينتقم توبة لزوجته وووالده من سيد الاجنبي حيث يقوم بضربه في جميع أنحاء جسده ثم يضعه في صندوق ويلقيه في البحر لياخذ بثار زوجته ووالده.

توبة يتصدر تويتر:

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج توبه، وعمرو سعد عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك للاشادة بالمسلسل وبدور النجم عمرو سعد في احداث العمل.


وتصدر "توبه" وعمرو سعد، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر” وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي الحلقة 18من مسلسل "عمرو سعد"مميزة.

مسلسل توبه الحلقة 20من مسلسل توبة إبراهيم شقيق توبة توبة

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