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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يتسلم دعوة لحضور قمة قادة مجموعة العشرين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

دعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، لحضور القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة نهاية العام الجاري. 

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية مولياني إندراواتي، خلال حفل أقيم في صندوق النقد الدولي: "لقد دعونا بوتين". 

وأضافت "سيتم إرسال الدعوات لحضور مثل هذه الأحداث الكبرى إلى القادة في وقت مبكر.. وجميع دول مجموعة العشرين قد تلقت بالفعل دعواتها".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن، إن العقوبات المفروضة على روسيا تخلق مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي.

وقال سيلوانوف: “لقد خلقت السياسة النقدية والنقدية المفرطة التساهل التي اتبعت في السنوات الأخيرة في البلدان المتقدمة ضغوطًا تضخمية العام الماضي، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا لم تعززها فحسب، بل أدت أيضًا إلى مخاطر جديدة في الاقتصاد”.

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وحذر الوزير الروسي من أن ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية سيضرب البلدان النامية وذات الدخل المنخفض، مضيفا أن بعض الدول ستواجه عواقب اجتماعية وخيمة.

ووفقًا لسيلوانوف، لم ترفض روسيا أبدًا الوفاء بالتزاماتها وتواصل الامتثال لجميع شروط العقود، بينما يتم تقييد شحنات البضائع عبر الأسواق العالمية بشكل مصطنع بسبب العقوبات، ما أدى إلى اختلال التوازن في العرض والطلب.

روسيا واشنطن صندوق النقد الدولى مجموعة العشرين بوتين اندونيسيا

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