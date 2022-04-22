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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إستغاثة سيدة بعد تعدي أشخاص عليها بالغربية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

رصدت أجهزة الأمن  تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة إحدى السيدات لقيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

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بالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة ، وأمكن تحديد تلك السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بالقليوبية).

وباستدعائها وسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين أهلية زوجها المتوفى بسبب صدور حكم بتمكينها من شقة الزوجية بالمنزل محل إقامة أهلية زوجها وبتاريخ 20 الجارى قامت بالتوجه للشقة .. حيث قام أهلية زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وإتهمت ثلاثة منهم بالتعدى عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات .

الأمن : ضبط المشكو فى حقهم 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لوجود الخلافات المشار إليها، وإتهموا المبلغة بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة أحدهم .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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