الداخلية : ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بأكثر من 3 ملايين جنيه

قبل ترويجها بالإسماعيلية والإسكندرية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في ضبط عنصرين إجراميين، بحوزتهما مواد مخدرة بأكثر من 3 ملايين جنيه، قبل ترويجها بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسماعيلية، والإسكندرية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرتي مركز شرطة الإسماعيلية، وقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية؛ وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأخر له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫750 كيلو جرام، و3 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3 ملايين و250 ألف جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.