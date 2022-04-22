لم يراعوا حرمة الشهر الفضيل .. مصطفى بكري يندد بجرائم العدو الصهيوني في القدس

علق الإعلامي مصطفى بكري على اعتداء العدو الصهيوني على المسجد الأقصى والفلسطينيين في شهر رمضان.



وقال الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامجه “ حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، ان جرائم العدو الإسرائيلي، لكن الشعب الفلسطيني البطل يقاوم ببسالة ولم يراعوا حرمة شهر رمضان ولا قدسية عيد القيامه دنسوا المسجد والكنائش حتى دير السلطان القبطي المصري اعتدى عليه الصهاينه تحت حماية الجيش المحتل .

وأضاف بكري أن هذا الدير الذي يرفع العلم المصري في القدس والذي انشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي لكن المؤامرة الصهيونيه لا تفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين مسجد ولا كنيسة.

وتابع الهدف تهويد الأرض في كل فلسطين المحتلة لكن أبناء الشعب الفلسطيني أبناء ورجال ونساء كانوا في الموعد وكتبوا ملحمة جديدة في النضال ودافعوا عن شرف الامه كلها يقاتلون بالايمان والأمل والعزيمة.