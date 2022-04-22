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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1006 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

صدى البلد

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، من ضبط 1006 كيلو لحوم وأسماك " رنجة وهارنج"، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد ترأس لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، في إطار استعدادات المديرية لاحتفالات الأخوة المسيحيين وقرب حلول عيد القيامة المجيد وشم النسيم وكذا عيد الفطر المبارك.

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وأسفر مرور اللجان عن ضبط 975  كيلو أسماك  مدخنة " رنجة" وأسماك " هارنج"  مجهولة المصدر والبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، و 31 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم صلاحيتها ومصنعات لحوم  " سجق ، كبدة ،مفروم " مجهولة المصدر.

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وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 7 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

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