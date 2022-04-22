هنادي مهنا: انتظروني في "ليلة العيد" بعد مكتوب عليا

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها تنتظر عرض فيلم ليلة العيد، بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي الذي تشارك فيه بمسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني وهنادي مهنا.

وكشفت هنادي مهنا في تصريحات خاصة لصدى البلد، عن طرح الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك، وتشارك في بطولته مع يسرا ويسرا اللوزي وعبير صبري وسميحة أيوب وريهام عبد الغفور وأحمد خالد وسيد رجب.

وأوضحت هنادي مهنا أن فيلم ليلة العيد من نوعية أفلام اليوم الواحد مثل فيلم "كباريه"، وقالت إنها تقدم في الفيلم أغاني بصوتها، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

وأبدت النجمة الشابة هنادي مهنا ، سعادتها بردود الفعل التي تلقتها حتى الآن على شخصية "سلمى" بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو أول تجربة كوميدية لها.

وقالت هنادي : "الحمد لله الفيد باك حلو جدا، ومبسوطة بردود الفعل على المسلسل كله ، وكمان على شخصية سلمى"، مضيفة أنها لم تكن تتوقع أن يحدث العمل كل هذا المردود الإيجابي ونسب المشاهدة الكبيرة.

وقالت هنادي مهنا ، في تصريحات صحفية، إن شخصية "سلمى" في الشكل والأداء منسوب الفضل فيها للمخرج الكبير خالد الحلفاوي، مضيفة أنها فضلت أن تقدم عمل واحد هذا العام برغم تلقيها عدة عروض، ولكنها اختارت "مكتوب عليا" لأنه أفضل عمل عرض عليها، مؤكدة أنها اعتذرت عن عدة أعمال أخرى لم تناسبها.

وأشارت إلى أنها وافقت على "مكتوب عليا" بسبب تواجد نخبة من النجوم أصحاب القلوب الصافية والأخلاق الراقيه، مؤكدة على سعادتها بالتعاون مع أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وباقي فريق العمل، كاشفة أنهم جميعا لديهم حس فكاهي وروح مرحه جدا تضفي حالة من السعادة على أجواء التصوير.

وأردفت هنادي ، أن شخصية "سلمى" في مسلسل "مكتوب عليا" ليس مطالبا منها إضحاك الجمهور، موضحة أن المسلسل الكوميدي لا يجب أن يكون كل أبطاله مضحكين، خاصة أن بناء المسلسل نفسه يعتمد على أحداث متتابعة تحمل حدوته متكاملة، وليس كوميديا من أجل الضحك فقط.