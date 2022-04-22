بايدن: تخصيص 500 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تخصيص 500 مليون دولار، كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

جاء ذلك في خبر أذاعته فضائية “‘إكسترا نيوز”.. قبل قليل .

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إرسال مساعدات اقتصادية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، ليصبح إجمالي المساعدات الأمريكية مليار دولار.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة له إن المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا تشمل على مروحيات وطائرات مسيرة ومدافع وأسلحة.

وأضاف بايدن خلال كلمته أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا، مؤكدا أن العاصمة الأوكرانية كييف لا تزال تكافح ضد الهجمات الروسية.