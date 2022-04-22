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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا نتيجة لتجاهل مخاوفنا من قبل الناتو وواشنطن

أرشيفية
أرشيفية

أعلن نائب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية سيرجي كوشليف، اليوم الجمعة، أن موسكو منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال حتى في الظروف الحالية.

وأشار كوشليف إلى أن ما يحدث في أوكرانيا كان، في كثير من النواحي، نتيجة لحقيقة أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاهلا مخاوفنا، ومطالبتنا بتوفير ضمانات أمنية ملزمة قانونًا"، مضيفًا أنه لا يوجد اليوم حوار حول المجالات الرئيسية للتفاعل مع الإدارة الأمريكية، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال كوشليف في إطار المائدة المستديرة التي نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية تحت عنوان "أزمة العلاقات الروسية الأمريكية: "من جهتي، يمكنني أن أؤكد أننا منفتحون على حوار صادق والمحترم بشكل متبادل إلى الحد الذي تكون فيه الولايات المتحدة مستعدة لذلك".
 

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