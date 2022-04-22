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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| زيلنسكي يعلن فشل "هدنة الفاتيكان" وأمريكا متخوفة من تورط الصين في أوكرانيا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

زيلنسكي يعلن فشل "هدنة الفاتيكان" ويتحدث عن إعادة الإعمار
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض روسيا مقترح بابا الفاتيكان لهدنة خاصة في عيد الفصح، متحدثا عن إعادة إعمار البلاد.

الجيش اليمني: تصعيد حوثي على مختلف الجبهات استمرارا لخروقات الهدنة
أكد الجيش اليمني، مساء الخميس، تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.

دوامة عنف.. الوزاري العربي يحذر من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المصلين في الأقصى
أدانت لجنة وزارية عربية، أمس الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، محذرة من أنها تنذر بإشعال دوامة من العنف.

صور الأقمار الصناعية تكشف عن مقابر جماعية في مدينة ماريوبول الأوكرانية
أظهرت لقطات أقمار صناعية نُشرت، الخميس، موقع لمقبرة جماعية في بلدة قريبة من مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة ، حسبما أفادت “ذا هيل” الامريكية.

ملك الأردن: أهمية توحيد الجهود العربية وتنسيقها وتكثيفها لوقف التصعيد في القدس
استقبل الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن الخميس، أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة، من قبل الجامعة العربية، بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بمدينة القدس المحتلة.

بينهم نائبة بايدن ومؤسس فيسبوك.. روسيا تفرض عقوبات على 29 أمريكيًا

رئيس أركان الجيش الجزائري: عقيدتنا دفاعية ولا مساعي لدينا للتوسع

العقوبات لا تؤثر على العلاقات| البنتاجون: حاولنا التواصل مع"الدفاع الروسية" ولم تهتم
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي، إن مسؤولي الوزارة، يحاولون التواصل مع نظرائهم الروس، لكن موسكو لا تبدي أي اهتمام بالتواصل.

البنتاجون يطور طائرة "شبح دون طيار" مخصصة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا
طور البنتاجون سلاحًا خاصًا لأوكرانيا لاستخدامه ضد روسيا ، حيث لا يظهر الكرملين أي بوادر على تخفيف الغزو ، حسبما قال مسئول دفاعي أمريكي كبير اليوم الخميس.

أمريكا : توجد أدلة مقلقة على مساعدة الجيش الصيني لنظيره الروسي
قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، دوليب سينج، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الصيني يساعد الجيش الروسي.

زيلينسكي: 550 مليار دولار خسائر أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا
كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن الخسائر المالية لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا.

الخارجية الأمريكية : ندعم عملية دبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تعليقه على إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الولايات المتحدة تدعم عملية دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في أوكرانيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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