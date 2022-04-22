تقرير: بوتين يسعى للسيطرة على المقاومة في ماريوبول بمحاصرة مصنع آزوفستال

ذكر تقرير عسكري بريطاني اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاصرة مصنع آزوفستال للصلب في أوكرانيا يشير على الأرجح إلى رغبته في السيطرة على المقاومة في ماريوبول.

وأضاف التقرير أنه "من المرجح أن يسفر هجوم بري شامل تشنه روسيا على المصنع عن ضحايا روسية كبيرة، وهو ما يقلل كفاءتهم القتالية بشكل عام"، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على “تويتر” أن القصف الثقيل استمر في دونباس في شرق البلاد إذ تسعى روسيا إلى التوغل أكثر نحو التجمعات السكنية التي تشمل كراسني ليمان وبارفينكوف وليمان وبوباسنا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير حتى الآن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس إن الولايات المتحدة تعتقد أن ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في أوكرانيا هو 'معلومات مضللة'.

وقال برايس: 'نحن نتفهم أن القوات الأوكرانية تواصل التمسك بموقفها ، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن عرض الرئيس بوتين ووزير دفاعه لوسائل الإعلام التي رأيناها في الساعات الأخيرة هو حتى المزيد من التضليل من دليلهم القديم'. في إيجاز صحفي.