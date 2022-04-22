صحف الإمارات: أوكرانيا تهدد بنسف "جسر كيرتش" الذي يربط بين موسكو والقرم.. روسيا تتجاهل اتصالات القيادة العسكرية الأمريكية منذ أسابيع.. فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق كارلوس غصن

وزير الدفاع الأمريكي يدعو نظراءه للاجتماع حول أوكرانيا

بعد أن وصفه بايدن بـ "الجزار".. جونسون يشبه بوتين بـ "التمساح"

موسكو في انتظار رد أوكرانيا على المقترحات الأخيرة

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج 7 مليارات دولار شهرياً لإنقاذ اقتصادها



سلطت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، الضوء على عدد من الأخبار والأحداث الهامة تصدرها ما يلي:

في صحيفة “الإمارات اليوم”، أثار مسؤول أوكراني إمكانية شن هجوم جوي أوكراني على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، وهو ما قوبل بردود فعل غاضبة من كبار الشخصيات السياسية الروسية.

لدى سؤال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في مقابلة مع إذاعة إن في الأوكرانية، حول قدرة كييف على تدمير جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، والطريق الوحيد المباشر لموسكو إلى شبه الجزيرة، من أجل إيقاف تدفق الإمدادات العسكرية من خلاله.

قال دانيلوف ردا على ذلك: "لو كانت لدينا القدرة للقيام بذلك، لفعلنا بكل تأكيد. وإذا كان هناك احتمال، سنقوم بذلك دون شك."

ولم يوضح ما إذا كانت كييف تمتلك حاليا القدرة على تنفيذ الهجوم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أنها تحاول الاتصال بالقيادة العسكرية الروسية منذ فترة، ولكن دون أي نجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له يوم الخميس تعليقا على إمكانية الاتصال بالجانب الروسي: "كنا نحاول منذ عدة أسابيع، لكنهم لا يبدون اهتماما بذلك".

وأشار كيربي إلى أن "العقوبات يجيب ألا تؤثر على الاتصالات" بين واشنطن وموسكو، بحسب وكالة "نوفستي".

وكان كيربي قد أعلن في 13 أبريل الجاري عن محاولات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو، لكن الجانب الروسي لم يستجب لتلك المحاولات.

كما حاول البنتاغون في وقت سابق الاتصال برئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن دون أي نجاح يذكر.

في سياق متصل، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وزراء الدفاع من عدة دول لعقد اجتماع حول أوكرانيا في قاعدة جوية بألمانيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعدة رامشتاين الجوية يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في واشنطن أمس الخميس.

ولم يقدم كيربي أي تفاصيل حول المشاركين. ولكنه قال إن المشاركين لن يكونوا فقط من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويعتبر أحد أهداف الاجتماع هو الأمن والسيادة الدائمين لأوكرانيا. وسيكون الاجتماع أيضًا حول الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا لما بعد الحرب الحالية.

وأوضح كيربي "أن الوزير... يعتقد أنه ليس من السابق لأوانه البدء في مناقشة مع الحلفاء والشركاء على المدى الطويل حول ما يجب أن تبدو عليه السيادة الأوكرانية مستقبلا".

وفي صحيفة “البيان”، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر صحفي نقلته "رويترز"، إن أي محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا من المرجح أن تفشل بسبب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفق رأي جونسون، فإن التعامل مع بوتين يشبه التحدث إلى "تمساح عندما يمسك برجلك". وأضاف أنه من الضروري أن "يواصل الغرب تسليح أوكرانيا".

وأوضح جونسون، قائلاً: من الصعب للغاية أن نرى كيف يمكن للأوكرانيين أن يتفاوضوا مع بوتين الآن، بالنظر إلى افتقاره الواضح إلى حسن النية. من الواضح أن استراتيجيته تتمثل في محاولة استيعاب أكبر قدر ممكن من أوكرانيا والسيطرة عليها، وربما التفاوض على نوع من موقف القوة.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "الجزار". جاء ذلك خلال زيارته لمخيم اللاجئين الأوكرانيين على حدود بولندا وأوكرانيا. وقبل ذلك، قال بايدن إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".

وفي صحيفة “الخليج”، قالت روسيا إن المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة وأنها في انتظار الرد الأوكراني على مقترحاتها الأخيرة واستغربت قول الرئيس الأوكراني لأنه لم يطلع على هذه المقترحات.

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الخميس، إن موسكو لا تزال في انتظار رد كييف بعد أن سلمتها وثيقة تتعلق بمحادثات السلام. وأشار إلى أن المحادثات الروسية-الأوكرانية مستمرة.

ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لم يطلع أو يسمع عن الوثيقة التي يقول الكرملين إنه أرسلها لأوكرانيا. وقال بيسكوف، إن تصريح زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يشاهد مسودة الوثيقة الروسية، يثير التساؤلات.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين: «لقد سمعنا معكم تصريح الرئيس زيلينسكي بأنه لم يتلق ولم يشاهد أي نصوص، الأمر الذي يثير أيضاً أسئلة معينة».

وكان كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك قال مساء الأربعاء أنّ بلاده اقترحت على روسيا عقد «جولة خاصة» من المفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، الخميس، أنّ بلاده تحتاج سبعة مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائماً وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب الحرب الحالية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة منح كييف مساعدة مالية جديدة.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع قادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مد أوكرانيا بمساعدات إن «الجيش الروسي يهدف إلى تدمير المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط».

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.وقدمت تفاصيل عن المساعدات بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو، مشددة على ضرورة مساعدة حكومتهما على مواصلة العمل في ظل الغزو الروسي المستمر.

وفي صحيفة “الاتحاد”، أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.

