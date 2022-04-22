أعضاء الأزهر العالمي للفتوى يعقدون ندوات مختلفة بمحافظات الصعيد

واصل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية والقومي للمرأة، بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نشاطهما التوعوي بالمحافظات لاستقرار الأسرة المصرية، ويعقدان عددًا من الندوات في محافظتي المنيا وسوهاج.

وشملت الندوات قرى البرجاية، وصفط اللبن، والمعهد الأزهري، وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، كما عُقدت ندوات بقرية أطسا البلد، ومركز شباب أطسها المحطة، والوحدة المحلية بالحويصلة، كما عقدت ورشة عمل بفرع المجلس القومي للمرأة.



وشملت ندوات سوهاج جامعة سوهاج، ومعهد التمريض ومندرة أولاد علي، ومندرة كوم بدار.



وتناولت الندوات عددًا من المحاور المهمة المستمدة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يرعاه فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي من أهمها:



▪️عناية الاسلام بالأسرة، كونها أهم ركيزة فى بناء المجتمع.



▪️عناية الإسلام بالطفل والعمل على تنشئته تنشئة صحيحة.



▪️الأسس التي وضعها الإسلام لبناء الأسرة.



▪️اهتم الإسلام بالأسرة قبل تأسيسها، ووضع لذلك معايير من حسن الاختيار، وأطر شرعية للتعامل قبل عقد الزواج حتى يتهيأ لها البيئة المناسبة لضمان نجاحها.



وتستمر جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تنمية الوعي الصحيح الذي يدعم الأسرة، ويعزز استقرارها، من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية.

278864682_5304770562908528_1620241737514592573_n

278774153_5304770759575175_8176067377453858897_n

278567562_5304770089575242_3943854709509030341_n