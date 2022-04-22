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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رحلة راغب مصطفى غلوش من كتاب القرية إلى أعلام التلاوة.. فيديو

صدى البلد

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” تقريرا عن الشيخ الراحل راغب مصطفى غلوش.

 

ويعد الشيخ راغب مصطفى غلوش، أحد أعلام التلاوة في مصر، والذي ولد في طنطا عام 1938، أراد والده أن يلحقه بالتعليم الأساسي ليكون موظفاً كبيراً، وكانت الكتاتيب كثيرة بالقرية والإقبال عليها ملحوظ وملموس.

 

وكان الناس في ذلك الوقت يهتمون بتحفيظ أبنائهم القرآن ليكونوا علماء بالأزهر الشريف، لأن كلمة "عالم" في وقتها لم تكن تطلق سوى على رجل الدين وخاصة إمام المسجد الذي يلقي خطبة الجمعة، من وجهة نظرهم.


ونصح أحد الأقارب والده بأن يأخذ ولده ويسلمه لأحد المشايخ المحفظين لكي يحفظه القرآن، وبالفعل وافق والده على هذه الفكرة وصرح لإبنه بالذهاب إلى الكُتاب بعد انتهاء اليوم الدراسي.

 

وعلى الفور ذاع صيته في القرى المجاورة، وحتى مدينة طنطا وتوالت إليه الدعوات من القرى والمدن القريبة من قريته في شهر رمضان.

 

وتوفي في 4 فبراير 2016 بعد مرض نقل إثره إلى أحد المستشفيات عن عمر يناهز 77 سنة.

 

راغب مصطفى غلوش طنطا الازهر الشريف شهر رمضان اخبار التوك شو

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