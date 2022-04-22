مواطن قبطي: شباب المعادي شافوا الصليب في عربيتي وأصروا يدوني وجبة إفطار

بيوزعوا ساندوتشات كبدة وجمبري ..

كشف مواطن قبطي يدعى “أشرف ناجح عزيز” ، عن موقف إنساني عكس روح المحبة من شباب المعادي الذين يوزعون وجبات الإفطار في الشوارع خلال شهر رمضان.

وكتب عزيز عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ شباب المعادى حاجة تانية.. بيوزعوا دونتس وكب كيك وساندوتشات كبده وساندوتشات جمبري”.

وتابع: “وبالرغم من انى قلتله انى مش صايم وادى الأكل ده لحد صايم أفضل وأحق.. وبالرغم أنهم شايفين الصليب معلق فى عربيتي إلا أنهم أصروا يدونى من السندوتشات.. بلدنا بخير وهتفضل بخير”.

شباب المعادي شافوا الصليب فى عربيتى وأصروا يدونى من وجبات الإفطار