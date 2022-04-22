إصابة أكثر من 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمسجد الأقصى

أعلنت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، عن إصابة أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المطاطي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى.

وقالت الجمعية، في بيان، “31 إصابة، خلال مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس المحتلة. تم نقل 14 إصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ وتم تقديم الإسعاف الأولي للمصابين ونقلهم للمستشفى”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن شهود عيان، أن حريقا نشب في إحدى الأشجار بمحيط المسجد الأقصى، نتيجة إطلاق الرصاص من قبل القوات الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب السلسلة، واعتلى عدد من القناصة الأسطح الملاصقة للمسجد، وأطلقوا الرصاص المطاطي بشكل مباشر تجاه المعتكفين.

وأغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية جميع مداخل المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول، بينما سمحت بخروجهم من الحرم القدسي؛ قبل أن يعيد فتحها لاحقا، ويقيّد دخول المصلين.

وعمل المعتكفون في المسجد والمتطوعون على تنظيف باحات المسجد ومصلياته من آثار الاشتباكات بين المصلين وقوات الشرطة؛ وذلك استعدادا لاستقبال القادمين لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

