نجوى فؤاد: خايفة أموت لوحدي ومحدش يسأل فيا

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن الراحلة تحية كاريوكا، قائلة:" تحية رفعت من شأن لقب الراقصة..وقدمت كثيرا للفن..وحازت على شهرة عالمية".



وأضافت "نجوى فؤاد" خلال حوارها ببرنامج "سابع سما" المذاع على قناة "النهار"،:" بخاف أموت وأنا لوحدي..لازم النقابة تقف معانا وتسأل علينا"، متابعة:" المسئولين لازم يسألوا علينا".



واسترسلت:" إحنا كنا بناخد ملاليم مش ملايين زي ما الناس فاكرة"، متابعة:" أنا لحد دلوقتي عايشة في شقة إيجار..معنديش شقة ملك لحد دلوقتي".

وتابعت:" انا مش محتاجة حاجة لكن عايزة اشتغل..وخايفه اموت لوحدي ومحدش يسأل فيا..خايفة مقدرش ادفع للناس حقهم".

وأكملت:" مش خايفة من الموت..ولكني خايفة أمرض وأموت ومحدش يعرف".

