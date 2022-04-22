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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 150 متعافى

التعافي بطولة.. إطلاق دوري رمضاني للمتعافين من تعاطي المخدرات بمراكز العزيمة

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق دوري رمضاني للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت عنوان "التعافى بطولة " ،بمشاركة 150 متعافى ، وذلك في إطار إطلاق مرحلة جديدة من حملة ‪"‬المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وشهدت تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

وشهد  عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  ختام فاعليات  الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة مطروح والذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحه العام الماضي ،ضمن 3 مراكز جديدة للصندوق لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وسلم " عثمان " الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع ‪ .‬ 


كما نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات وأسرهم، في إطار الدمج المجتمعي لهم باعتبارهم مرضى؛ طالما تقدموا طواعية للعلاج ورفع الوصمة عنهم ومساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع وشارك "عمرو عثمان" المتعافين حفل الإفطار.


 
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الرياضية او خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي  ضمن خدمات ما بعد العلاج كذلك أيضا تكثيف ورش  تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق  العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، إضافة  الى اتاحة القروض لتمويل  المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  للمتعافين ضمن  مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى حيث  تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.
 

وصمم المتعافون من الإدمان  رسم جرافيتي  بصورة " محمد صلاح " احتفالا بإطلاق مرحلة جديدة من حملة ‪"‬المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي وذلك من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز  العزيمة ،ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخل  هذه المراكز ،حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.
 

وأوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ،أن تنظيم الدوري الرياضي للمتعافين بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يأتي تزامنا مع إطلاق المرحلة الجديدة من حملة" المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوي من المخدرات"  بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح وأن الهدف من الدوري الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى فى المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة و الشريكة مع الخط الساخن للصندوق“ 16023” والبالغ عددها  28 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا وفى سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية .

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