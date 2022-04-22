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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب البرلمان العربي يعقد اجتماعا عاجلا غدا لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

صدى البلد

يعقد مكتب البرلمان العربي اجتماعا عاجلا برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، يوم السبت، لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات وحشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية، ووقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد البرلمان العربي، أن الاجتماع سيناقش الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والتي تمت في الفترة الأخيرة وخصوصا خلال شهر رمضان محذرا من انفجار الأوضاع بعد هذه الاعتداءات، ومشددا على دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وأشار البرلمان العربي، إلى تضامنه التام مع القيادة الفلسطينية ودعمه الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني والمطالبة بنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.

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