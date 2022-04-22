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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنستجرام يغير ترتيب ظهور المنشورات على صفحات المستخدمين لهذا السبب

انستجرام
انستجرام

أعلن موقع «إنستجرام» عن تغيير الترتيب الذي تظهر من خلاله المنشورات على صفحات المستخدمين.

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ستعمل الشركة على إبراز المزيد من المحتوى «الأصلي»، بدلاً من المنشورات التي تمت إعادة مشاركتها من مكان آخر، وفقاً لرئيس «انستجرام» آدم موسيري.


سيعني ذلك أنه سيعرض عدداً أقل من المنشورات التي تعيد ببساطة مشاركة «ريلز»، منافس «إنستجرام» من «تيك توك»، على سبيل المثال.


وقال موسيري، في مقطع فيديو يعلن فيه التغيير، «يركز هذا بشكل خاص على فكرة الأصالة».


وتابع: «إذا أنشأت شيئاً من البداية، فيجب أن تحصل على رصيد أكبر مما لو كنت تعيد مشاركة شيء وجدته عبر شخص آخر. سنبذل المزيد من الجهد لمحاولة إبراز المحتوى الأصلي بشكل أكبر، لا سيما بالمقارنة مع المحتوى المعاد نشره».


وتعد هذه الخطوة واحدة من عدد من التغييرات المهمة التي أعلن عنها «إنستجرام» في الأشهر الأخيرة، حيث يتطلع التطبيق إلى إصلاح مشكلات ركود المستخدمين والتهديد من تطبيقات أخرى مثل «تيك توك».


قال موسيري، إن الهدف من التغييرات الأخيرة هو المساعدة في تعزيز نشر الأعمال الخاصة بالأشخاص الذين يصنعون المحتوى.


وأضاف: «صناع المحتوى المبدعين مهمون جداً لمستقبل (إنستجرام)، ونريد التأكد من أنهم يحصلون على كل التقدير الذي يستحقونه».


سيأتي ذلك أيضاً جنباً إلى جنب مع تغييرات أخرى مثل طرح علامات المنتج، بحيث يمكن للأشخاص بيع المحتوى بسهولة أكبر من خلال منشوراتهم الخاصة.


في رد على سؤال على «تويتر»، قال موسيري إن الشركة تتطلع إلى التوصية بشكل استباقي بمزيد من المحتوى، ونتيجة لذلك تريد عرض تلك الحسابات التي ببساطة تعيد مشاركة المنشورات الأخرى بشكل أقل.


كما اعترف بأن «إنستجرام» ليست لديه طريقة لمعرفة «على وجه اليقين» ما إذا كانت صورة أو مقطع فيديو معين قد تمت مشاركته بالفعل من قبل منشئه الأصلي، لكنه سيسعى إلى استخدام مجموعة من التقنيات لتحديد ذلك.

 

انستجرام صفحات موقع المنشورات موسيري آدم

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