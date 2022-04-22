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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشرة أخبار العالم | 4.2 مليون معتمر خلال شهر رمضان.. روسيا تسيطر على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل.. تعليمات عاجلة للجيش الإسرائيلي

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

 

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تعليمات جديدة للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتصعيد في قطاع غزة
أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، تعليمات إلى قائد القيادة الجنوبية في الجيش بالاستعداد للتصعيد في قطاع غزة .

ووفق قناة كان العبرية، فإن تعليمات كوخافي صدرت بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية، مشيرًا إلى احتمال شن عملية عسكرية أخرى ضد قطاع غزة.

وفي سياق آخر، أشارت القناة العبرية، إلى أن  الشرطة الإسرائيلية رفعت حالة التأهب، وتستعد لاحتمال حدوث تصعيد واسع النطاق اليوم في المسجد الأقصى على غرار الأسبوع الماضي.

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ومن جانبه، أجرى وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، مشاورات مع رؤساء مجالس غلاف غزة، ورئيس بلدية سديروت، ونائب وزير الجيش ألون شوستر.

السعودية: تفويج 4.2 مليون معتمر خلال شهر رمضان
كشف وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، عن عدد المعتمرين بشهر رمضان، لافتاً إلى أنه ومنذ بداية أول يوم من شهر رمضان المبارك وحتى اليوم العشرين من رمضان جرى تفويج أكثر من (4.200.000) معتمر بالمسجد الحرام، وذلك وفق ضوابط الإجراءات الإحترازية.

 

وأشار الحجيلي إلي تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا.

 

وأوضح أن الوكالة والجهات ذات العلاقة سخرت كامل طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، وتخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

روسيا تعلن نيتها السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا بالكامل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي، يخطط في المرحلة التالية من العملية العسكرية الروسية الخاصة للسيطرة على إقليم دونباس، وجنوب أوكرانيا بالكامل.

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية، رستم مينيكايف، أن مهمة المرحلة الثانية من العملية الخاصة تتمثل في بسط السيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح مينيكايف خلال الاجتماع السنوي العام لاتحاد شركات الصناعات الدفاعية فى منطقة سفيردلوفسك: "تتمثل أحدى مهام المرحلة الثانية من العملية الخاصة [في أوكرانيا]، والتي بدأت بالفعل، قبل يومين، في بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث أن هذا سيوفر ممرًا بريًا إلى القرم".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، اللتين اعترفتا بهما.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

 

نشرة أخبار العالم السعودية رمضان روسيا أوكرانيا

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