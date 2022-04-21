نشرة أخبار العالم | اللجنة الوزارية العربية تدين الموقف الإسرائيلي بالقدس.. قتلي وجرحي بانفجار مسجدًا في أفغانستان.. روسيا تقصف 1001 منشأة عسكرية بـ أوكرانيا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

اللجنة الوزارية العربية تدين الموقف الإسرائيلي في القدس

أصدرت اللجنة الوزارية الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بيانا حول اجتماعها في عمان يدين الموقف الإسرائيلي في القدس.

وأكد البيان على دور الوصاية الهاشمية التاريخية، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والحفاظ على مرافقه.

وجاء في البيان ان "اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، التي تضم في عضويتها الجمهورية التونسية، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية المملكة المغربية، ودولة الامارات العربية المتحدة، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأسها المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعا طارئا في عمان بتاريخ الحادي والعشرين من شهر ابريل 2022".

وبحث الاجتماع سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف، واستعادة التهدئة الشاملة.

وبعد الاستماع إلى إيجاز من رئيس اللجنة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، حول التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس ومقدساتها، وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وتقييد لحرية المصلين، والجهود المبذولة لوقف التصعيد، وإنهاء دوامة العنف، واستعادة الهدوء، وبعد الاستماع إلى مداخلات الوزراء وممثلي الدول وأمين عام الجامعة العربية.

انفجار يستهدف مسجدًا في أفغانستان.. وسقوط عدد كبير من الحرجى

أفادت مصادر أفغانية مطلعة، بأن انفجارا استهدف مسجدا في مدينة مزار شريف، صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر أن انفجارا وقع في مسجد سيه ديكان في مزار الشريف بأفغانستان.

وتم نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات، دون معرفة مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أنه منذ أن سيطر نظام طالبان على أفغانستان، أصبحت الانفجارات والهجمات أمرًا معتادًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن "انفجار وقع في ساحة قمبار بالمنطقة الخامسة للشرطة في مدينة كابول".

وقالت وسائل إعلام محلية إن طفلين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة.

وفي انفجار وقع في شهر مارس، لقي أربعة أطفال على الأقل مصرعهم في انفجار صاروخ في منطقة شا واليكوت بإقليم قندهار.



قصف 1001 منشأة عسكرية.. روسيا تعلن سيطرتها على مدينة كرمينا الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على مدينة كرمينا بالكامل التي تحولت لمعقل للقوميين الأوكرانيين، مضيفة أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت، خلال الليل، 1001 هدف عسكري أوكراني.

كما أشارت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، إلى تدمير 13 طائرة مسيرة أوكرانية وإسقاط صاروخ من نوع توشكا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت الوزارة الروسية في بيانها اليوم، إن القوات المسلحة الروسية تمكنت مع قوات لوجانسك من السيطرة بالكامل على المركز السكني "كريمينايا"، الذي حوله النازيون الأوكرانيون إلى منطقة محصنة، مشيرة إلى أنه بفضل التنسيق الجيد من جانب المهاجمين، تم تجنب حدوث دمار كبير في البنية التحتية الحضرية والمباني السكنية.

وذكر البيان، أن الطيران الحربي الروسي قصف، الليلة الماضية، 20 موقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق شوركي، ونوفونيكولايفكا، وألكساندروفكا.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية الروسية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1001 هدف عسكري أوكراني، بما في ذلك: 58 موقعا للقيادة، و 162 موقع إطلاق نار للمدفعية الأوكرانية، و 771 نقطة محصنة ومناطق تكديس الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في المراكز السكنية ماياكي وديبرفنيو ودلبينا كراسنوبوليه، وكاميشيفاخا فيليكويه وتشيرفونو، و فيرنوبولي وباشكوفا ودميتروفكا، وسلاتينو وفيسكويه وتشيرنوغلازكويه وغيرها.

وتمكن الدفاع الجوي الروسي من تدمير 13 طائرة بدون طيار أوكرانية في بلدات ومدن بيريزوفايا وبرازكوفا وفيركهنيتوريتسكو وديبروفكا وإيزيوم، وكالينوفكا وكيسليفكا ولوزوفايا ونوفوبوغدانوفكا، ونوفوكاند.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الخميس، أن قواته سيطرت على مدينة ماريوبول الأوكرانية، مضيفًا أن الوضع هادئ بها ويسمح بالبدء في استعادة النظام وعودة المدنيين.

وحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية، أبلغ شويجو الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير ماريوبول الأوكرانية، إذ حاصرت القوات نحو ألفي مقاتل بمنطقة مصنع "أزوفستال" في المدينة.

وأضاف شويجو أن هناك 1478 مقاتلا أوكرانيا سلموا أنفسهم بالفعل، فيما تم إجلاء أكثر من 142 ألف مدني من ماريوبول.

من جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شويجو بالعملية الناجحة، ووجه بإلغاء خطط اقتحام مصنع آزوفستال والاكتفاء بمحاصرته، حتى لا تتمكن حتى "ذبابة" من المرور.