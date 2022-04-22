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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن تدرس تسليم بولندا دبابات لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا

لندن تدرس تسليم بولندا
لندن تدرس تسليم بولندا دبابات لمساعدة أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات إلى بولندا، لكي تُرسل وارسو دباباتها إلى القوات الأوكرانية التي تحارب روسيا.

 

وقال جونسون خلال زيارة تمتد يومين في الهند: ”ندرس إرسال دبابات إلى بولندا لمساعدتهم فيما يرسلون بعض دباباتهم من طراز +تي-72 اس+ إلى أوكرانيا“.

 

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتفق مع تقييمات استخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى نهاية العام المقبل، قال جونسون للصحفيين في نيودلهي: ”المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي“، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب ”خطأ جسيما“.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني زار بولندا، مطلع مارس الماضي، حيث أكد أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى.

وقال جونسون للصحفيين: ”لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم“.

وأضاف: ”سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية، نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة“.

ومع احتدام النزاع في أوكرانيا يشعر أهالي منطقة في شمال بولندا ستقام فيها قاعدة أمريكية مضادة للصواريخ، بالقلق من أن يصبحوا أهدافا لروسيا في حال اتساع رقعة الحرب.

وقال ريجارد كوياتكوفسكي النائب السابق لرئيس بلدية ”سلوبسك“، البالغ عدد سكانها قرابة 90 ألف نسمة: ”إذا اندلع نزاع مسلح خطير، فستوجه أول ضربة إلى درعنا“.

وتقول واشنطن إن القاعدة في قرية ”ريدجيكوفو“ المجاورة، وتهدف إلى الدفاع عن دول الغرب من صواريخ بالستية قد تطلقها دول مثل إيران.

غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقد المنشأة معتبرا أنها ليست محض دفاعية بل تستهدف روسيا.

والقواعد المماثلة لتلك التي ستقام في ”ريدجيكوفو“، هي في قلب المطالب الروسية من حلف شمال الأطلسي (ناتو) المتعلقة بسحب قوات من أوروبا الشرقية، الشيوعية سابقا.

وفي مارس، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في وارسو، أن بريطانيا ستنشر أحدث منظوماتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا.

وستساعد منظومة ”سكاي سايبر“ البريطانية بولندا في الدفاع عن مجالها الجوي ضد أي هجمات روسية.

وقال بن والاس بعد اجتماع مع نظيره البولندي ماريوس بلاشاك: ”تتضامن بريطانيا مع بولندا كحليف في الحلف الأطلسي وحليف قديم للغاية، خصوصا أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات هذه الحرب“.

وأضاف: ”سنقف إلى جانب بولندا ونحمي مجالها الجوي من أي عدوان روسي آخر“.

وبموجب اتفاق عسكري جديد مع بولندا، ستساعد بريطانيا وارسو في تطوير نفس منظومة الدفاع الصاروخي هذه.

ولم تكشف بريطانيا عن موعد وفترة نشر المنظومة القادرة ”على إصابة كرة تنس تطير بسرعة الصوت“، وفق والاس.
 

لندن أوكرانيا دبابات روسيا الحرب

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