أكرم حسني يثير الجدل بعد الحلقة 20 من مسلسل مكتوب عليا

تصدر الفنان أكرم حسني، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد النجاح التي حققته الحلقة 20 من مسلسله مكتوب عليا.

ملخص الحلقة الـ 20 لمسلسل مكتوب عليا

بدأت الحلقة 20 من مسلسل "مكتوب عليا" باكتشاف روقه "أيتن عامر" أن سلمى "هنادي مهنا" حامل، ثم ذهب جلجل مع سلمى إلى دكتور النساء والتوليد، في حين لا تزال مكتوبا على يده كلمة (الفرصة الأخيرة) والتي لم يتمكن من فك شفرتها حتى الأن، ثم يطلب بدوي "عمرو عبدالجليل" من جلجل أن يذهب له، ويستمر بدوي في جذب جلجل لأعمال الشر ويوافق ويوقع معه على عقود بها فساد.

ويستيقظ جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمة (يوم سعيد) فيبتهج جلجل من الفرحة، ثم يخرج ليركب سيارته التي تتعطل به في الصحراء، فيضطر لركوب تاكسي ويترك السيارة في الشارع، ويتورط جلجل في معاكسة فتاة في الشارع بسبب السائق الذي يتركه ويهرب، ثم يذهب جلجل لمحل موبايلات لحل مشكلة هاتفه الذي سقط خلال الخناقة، ويذهب لسحب أموال من ماكينة فتسحب الفيزا ولا تعيدها، ثم يذهب جلجل لحماه والد سلمى ويحكي له تفاصيل كثيرة لأنه متأكد من عدم كشف هذه التفاصيل لكونه مصاب بالشلل وفقدان النطق.

ثم يستيقظ جلجل في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده (احذر الكيسه السمرا) و (المصلحة مع مي لأ)، وفجأة يجد سلمى بجانبه تنظر له نظرات غريبة ومريبة، فيسألها ما الأمر فتتركه ولا ترد عليه، ثم تتحدث بانفعال عن سبب عدم قبول أسرته لزواجهما حتى الآن، ويقوم بدوي بالتخطيط مجددا للغدر بجلجل، الذي يعود لمنزل أسرته وزوجته الثانية روقه التي تعامله معاملة قاسيه جدا، ثم يجد طفلة تدعى "مي" ابنة الشغالة، فيظن أنها هي المقصودة بالكلمة المكتوبة على يده.

ويذهب بدوي ومعه زوج شقيقته الأول للقاء مي "سامية الطرابلسي" ضيف شرف الحلقة، في حين يذهب جلجل إلى الشركة للحصول على أموال فلا يجد في الشركة أي اموال ويعرف أن بدوي جمع كل الأموال لإجراء صفقة جديدة، وخلال اجتماع بدوي مع "مي" يدخل جلجل فجأة منفعلا بسبب عدم وجود أموال في الشركة، فيعرف جلجل أن اسمها "مي" فيبلغ بدوي أن الصفقة لن تتم معها، فتدخل مي في صدام مع جلجل لتوقيع الصفقة، وفي نهاية الحلقة تذهب سلمى إلى منزل أسرة جلجل.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.