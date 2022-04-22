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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: "مصر بلا غارمات" دليل توفير الدولة حياة كريمة للمواطنين

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدى قدرة استيعاب الدولة والقادة السياسية لأزمة الغرامات في مصر موضحة أن مبادرة "مصر بلا غارمات" خير دليل علي جهود الدولة في توفير حياة كريمة  للمصريين.

استكملت "محروس" الغرم قضية حساسة لها أسباب اجتماعية مؤكدة أن تلك الأسباب الدولة مشاركة بها بنسبة كبيرة والسعي للتصدي لهذه المشكلة يخلق حالة إيجابية عامة نتيجة لدعم الأسرة المصرية والحفاظ علي كيانها واستكملت لا نغفل قرارات العفو الرئاسي لعدد من المحبوسين بمناسبة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء مما يعزز هذا من مبادئ المواطنة بشكل فعال في الشارع المصري كما لفتت "الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن" أن قرارات الإفراج عامل يقوي من الرابط بين المواطنين والدولة.

 

وتطرقت "النائبة" في حديثها عن ضرورة التعاطف مع وضع المرآة المصرية الغارمة كونها العمود الأساسي للأسرة ونوهت عن تضامنها وتفاعلها  فيما يخص استبدال العقوبة بخدمة اجتماعية عامة وأيضا إتاحة سبل للمساندة لها مشيرة إلي أن السلطة التشريعية تنظر للموضوع بأهمية كبيرة ويتوجب علي كافة المؤسسات التكاتف لمواجهة تلك الأزمة .

 

واستكملت "محروس" هذا الملف سلاح ذو حدين يعزز من دعم الرئيس والقادة السياسية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ودعم ملف المرأة المصرية وبشكل عام تكون النتيجة لصالح الأسر المصرية .

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حياة كريمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات

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