صحة المنوفية: توقيع الكشف على 1002 مريض بالقافلة الطبية بقرية عمروس

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء، والتي استمرت لمدة يومين.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، و التأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة و سلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الطبية .

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان .

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1002 مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 84 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 16 حالة، وعمل الأشعة لعدد 20 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية .