عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: توقيع الكشف على 1002 مريض بالقافلة الطبية بقرية عمروس

قافلة طبية
قافلة طبية

 

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء، والتي استمرت لمدة يومين.

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، و التأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة و سلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور الدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء الطبية .

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الجلدية"، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان .

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1002 مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 84 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 16 حالة، وعمل الأشعة لعدد 20 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية .

 

 

قافلة طبية محافظة المنوفية مديرية الصحة المنوفية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى خير للمصريين.. فيفا يعلن إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يحسم رسميا موقف شكوى مصر ضد السنغال وإعادة المباراة

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

أقمنا علاقة ورفض يتجوزني.. اعترافات مثيرة لقاتلة حبيبها في مصر الجديدة

هجرها بعد علاقة بينهما.. حبس طالبة الطب قاتلة حبيبها ذبحا بمصر الجديدة

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لكشف أوكراني مواقع الجيش الروسي باستخدام ميزة Find My

أحداد يقود تشكيل الرجاء أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سفير مصر بالمغرب يرافق بعثة الأهلي لـ ملعب مباراة الرجاء

رئيس أوكرانيا : بدأنا تسلّم أسلحة المساعدات العسكرية من الحلفاء |فيديو

سحورنا أحمر.. تعليق عمرو أديب على مباراة الأهلي والرجاء الليلة

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حولت الألم إلى أمل.. منال بطلة "ناجيات الحروق" وأجمل وجه إعلاني برمضان

شريف إكرامي: أنا ممكن أعمل الفلوس سجاجيد تحت رجلي

السندريلا تحولت لوحش.. هكذا فضح جوني ديب "آمبر هيرد" أجمل نساء هوليود

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

فيديو

حسن عسيري يتقاضى 450 ألف دولار في حلقة رامز جلال |فيديو جراف

تصريحات مثيرة للجدل.. هل يغادر محمد صلاح ليفربول.. فيديو جراف

الثقافة الجنسية مهمة .. أبرز تصريحات دينا الشربيني في «حبر سري»

هرقص لغاية ما أموت.. أبرز تصريحات فيفي عبده «في العرافة»

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ