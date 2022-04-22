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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الحر ببنها

تصادم
تصادم

أصيب 12 شخصا اثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بدراجة بخارية وسيارة ميكروباص بطريق بنها الحر، جرى نقل المصابين لمستشفيات بنها التعليمى وقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين سيارتين ملاكى بدراجة بخارية وسيارة ميكروباص بطريق بنها الحر.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 12 شخصا، وجرى نقل المصابين لمستشفيات  بنها التعليمي وقليوب، وجارى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

بنها الحركة المرورية ادارة المرور حادث تصادم أمن القليوبية مدير أمن القليوبية طريق بنها الحر

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