نشرة أخبار العالم.. سفير أمريكي جديد لدى السعودية.. روسيا تكشف مصير المحاصرين في ماريوبول.. وتعلن حصيلة ضحايا حادث غرق الطراد "موسكفا".. لماذا تخشى أوروبا من سقوط ماكرون ؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

روسيا: الوضع في ماريوبول عاد لطبيعته

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.

رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية يدعو لإخلاء المدينة بالكامل

أطلق رئيس بلدية ماريوبول، اليوم الجمعة، دعوة من أجل "الإخلاء الكامل" للمدينة الواقعة جنوب أوكرانيا التي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن القوات الروسية تسيطر عليها الآن.

روسيا تشترط استسلام القوات الأوكرانية لوقف إطلاق النار بمصنع آزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها مستعدة "في أي لحظة" لوقف إطلاق النار في موقع آزوفستال الصناعي، آخر معقل للقوات الأوكرانية في ماريوبول، من أجل السماح بإجلاء مدنيين، إذا استسلم المقاتلون.

روسيا تكشف أهداف المرحلة الثانية من الحرب في أوكرانيا

كشف قائد عسكري كبير بالجيش الروسي، أن هداف روسيا من هجومها على أوكرانيا لن تقتصر على السيطرة على إقليم دونباس شرقا، بل تمتد إلى جنوبي أوكرانيا أيضا.

روسيا تكشف حصيلة ضحايا حادثة غرق الطراد "موسكفا"

كشفت روسيا، اليوم الجمعة، عن حصيلة ضحايا حادثة غرق الطراد "موسكفا"، الذي أعلنت أوكرانيا قصفه، بينما تصر موسكو على غرقه بسبب حريق.

روسيا تشير لاحتمالية نغزو مولدوفا حال حقق بوتين أهدافه العسكرية بأوكرانيا

أثارت روسيا احتمال غزو مولدوفا إذا نجح الرئيس فلاديمير بوتين في تحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

طالبان تعلن اعتقال "العقل المدبر" لتفجير مسجد شيعي في أفغانستان

أوقفت حركة طالبان شخصا يُشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش مُتّهم بأنه نفّذ تفجيرًا استهدف مسجدًا شيعيًا في مدينة مزار الشريف قُتل فيه 12 شخصًا على الأقلّ وأُصيب 58 شخصًا بجروح.

لماذا تخشى أوروبا من سقوط ماكرون أمام لوبان في جولة الإعادة؟

تستعد فرنسا لإجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 24 أبريل، حيث ستشهد مواجهة إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، في وقت تعتبر أوروبا فوز الأخيرة بمثابة "كابوسا" قد يغير هيكل التحالفات بالقارة العجوز مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

أفادت وسائل إعلامية بإصابة شخصين على الأقل، في حادث إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

البيت الأبيض: بايدن يرشح مايكل راتني سفيرا جديدا لدى السعودية

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح مايكل راتني ليتسلم منصب السفير الأمريكي فوق العادة لدى السعودية، حسب وكالة "رويترز".