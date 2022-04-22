جرحى في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

أفادت وسائل إعلامية بإصابة شخصين على الأقل، في حادث إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلنت الشرطة الأمريكية تعرض شخصين لإطلاق نار بالقرب من كلية في العاصمة واشنطن، ولا أنباء أولية عن حالة المصابين.

وأشارت التقارير إلى حادث إطلاق نار نشط بالقرب من العديد من السفارات الأجنبية في شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووصف رجال الأمن حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، داعين السكان القريبين من المنطقة المتضررة إلى الاحتماء في أماكن آمنة.

ووقع حادث إطلاق النار القرب من مدرسة إدموند بورك المتوسطة و4101 شمال غرب شارع كونيتيكت في واشنطن.

🚨 Breaking:



❗️Per Report, The police of American #Washington are currently blocking the campus of Edmund Burke College, where the shooting took place. #USA pic.twitter.com/1YDcxft9Se — OsintTv📺 (@OsintTv) April 22, 2022

وأظهرت مقاطع نشرتها وسائل إعلامية، تواجد مكثف للشرطة بمحيط المنطقة، حيث دفع الحادث الشرطة للتحرك بسرعة نحو المنطقة التي تضم مدارس خاصة وعامة وحرم جامعي.