حسن المستكاوي: تراجع الأهلي بشكل كبير أمام الرجاء لم يكن أمرا جيدا

حرص الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي تهنئة جماهير الأهلي بالفوز علي الرجاء في مجموع المباراتين والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبروك للأهلي التأهل لقبل النهائي وهذا عن النتيجة لكن منذ بداية الشوط الثاني شاهدنا ٥٢ دقيقة من القلق لان معظم سباقات لاعبي الفريقين علي الكرة تذهب لأقدام لاعبي الرجاء فأحاطت دائرة الخطر مرمي الشناوى المتألق.. ولم يكن أمرًا جيدا التراجع للدفاع بهذه الصورة؟!

وواصل الأهلي حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم الرجاء مبكرا بهدف حمل توقيع فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16.

وسرعان ما عوض الأهلي ركلة الجزاء المهدرة، عقب تسجيل مدافعه محمد عبدالمنعم هدف التعادل في الدقيقة 44.