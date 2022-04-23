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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان يشيد بـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سامي قمصان
سامي قمصان

اكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الفريق نجح في ‏تخطي الرجاء المغربي بمجموع اللقاءين 3-2، وقطع خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال إفريقيا ‏بالتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة وفاق سطيف الجزائري، ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام الفريق ‏وهو التتويج باللقب الذي يقاتل من أجله الجميع داخل الفريق لإسعاد كافة الجماهير.‏

وقال قمصان: «الجميع شاهد أجواء مباراة الإياب أمام الرجاء وامتلاء مدرجات ملعب مركب محمد ‏الخامس بالجماهير قبل المباراة بفترة طويلة، ولكن لاعبو الأهلي يجيدون اللعب تحت الضغط، ‏ولا يتأثرون بمثل هذه الأجواء بما لديهم من خبرات وتعرضهم لمثل هذه المواقف».‏

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على الأداء القوي أمام الرجاء بالفوز في لقاء الذهاب 2-1 ‏والتعادل في المغرب 1-1 والظهور بشخصية الأهلي كما هو معتاد عنهم، وقدرتهم على إسعاد ‏جماهير الأهلي. 

وأكد قمصان أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق دائمًا ما يضع كافة الاحتمالات قبل ‏المباريات، وخلال حديثه مع اللاعبين وكيفية التعامل مع كافة المواقف والتحلي بالثبات والظهور ‏بشخصية الأهلي في أصعب المواقف إلى جانب الجزء الخططي والفني.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: «انتهينا من خطوة مهمة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المرحلة المقبلة في ‏مشوار التتويج باللقب».

 

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