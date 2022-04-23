سامي قمصان يشيد بـ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

اكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق نجح في ‏تخطي الرجاء المغربي بمجموع اللقاءين 3-2، وقطع خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال إفريقيا ‏بالتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة وفاق سطيف الجزائري، ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام الفريق ‏وهو التتويج باللقب الذي يقاتل من أجله الجميع داخل الفريق لإسعاد كافة الجماهير.‏

وقال قمصان: «الجميع شاهد أجواء مباراة الإياب أمام الرجاء وامتلاء مدرجات ملعب مركب محمد ‏الخامس بالجماهير قبل المباراة بفترة طويلة، ولكن لاعبو الأهلي يجيدون اللعب تحت الضغط، ‏ولا يتأثرون بمثل هذه الأجواء بما لديهم من خبرات وتعرضهم لمثل هذه المواقف».‏

ووجه المدرب العام الشكر للاعبين على الأداء القوي أمام الرجاء بالفوز في لقاء الذهاب 2-1 ‏والتعادل في المغرب 1-1 والظهور بشخصية الأهلي كما هو معتاد عنهم، وقدرتهم على إسعاد ‏جماهير الأهلي.

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وأكد قمصان أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق دائمًا ما يضع كافة الاحتمالات قبل ‏المباريات، وخلال حديثه مع اللاعبين وكيفية التعامل مع كافة المواقف والتحلي بالثبات والظهور ‏بشخصية الأهلي في أصعب المواقف إلى جانب الجزء الخططي والفني.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته قائلًا: «انتهينا من خطوة مهمة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المرحلة المقبلة في ‏مشوار التتويج باللقب».